9 photos d'une maison préfabriquée de 110 m²

Avoir une maison qui ne possède pas de cuisine, ce serait avoir une voiture sans appareil de musique, sans climatisation et sans chauffage à la fois!. Notons que la cuisine est l'une des pièces les plus importantes, car en plus de servir d'endroit pour faire la nourriture, elle doit rappeler le design moderne d'une construction préfabriquée. Pouvez-vous imaginer une maison préfabriquée avec une cuisine rustique ?