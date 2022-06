5 escaliers en verre sensationnels

Coup de projecteur sur les escaliers en verre! Leur design séduisant et leur transparence font de ces éléments fonctionnels de circulation et communication de véritables chef-d'oeuvre de design. Un escalier est en effet bien plus qu'une structure de soutien, il peut devenir un élément décoratif de premier ordre et c'est le cas des réalisations présentées dans ce livre d'idées. Alliant techniques et esthétisme, ce panel d'escaliers en verre vous laissera sans voix.