Une maison confortable, chic et rustique grâce au mélange blanc/bois

Notre architecte d'intérieur DESIGN STUDIO ALENA CHEKALIN nous dévoile aujourd'hui une maison au style rustique qui exprime tout son charme à travers la parfaite symbiose du blanc et du bois dans le design intérieur. Cette atmosphère typique de maison luxueuse de campagne ne laissera personne indifférent. Vous allez découvrir un cadre élégant qui a bien combiné de nombreux matériaux originaux tels que des briques, de la céramique, des tuiles vitrifiées, du verre et du bois brut, pour offrir tout le confort nécessaire dans une habitation familiale.

Que ce soit la chambre à coucher, les salles de bains contemporaines, les escaliers et les couloirs spacieux, le salon et la salle à manger authentique, l'accent a été mis sur un style rustique particulier qui incorpore efficacement des éléments modernes dans la décoration intérieure. L'utilisation d'un papier peint apaisant dans les chambres à coucher, des poutres apparentes au plafond, des murs en briques, des luminaires géants, d'une cheminée classique et d'une déco originale, conforte bien que le mélange des styles a été le let-motif des designers.

homify vous invite donc à continuer la lecture pour découvrir une maison magnifique et confortable grâce à son nouveau design qui utilise bien le blanc et le bois dans la déco intérieure !