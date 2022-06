La maison aux 1001 fenêtres

Les architectes du cabinet AtjM nous dévoilent leur projet de construction d'une maison individuelle passive à l'ossature bois. Voici donc une propriété bioclimatique s'inscrivant dans une démarche écobiologique et s'intégrant parfaitement au paysage naturel boisé environnant. Matériaux écologiques et architecture stupéfiante vous attendent dans ce livre d'idées, découvrez sans plus attendre le travail de nos experts français.