Un OVNI dans le Nord!

Tout n'est que lumière, clarté et ombres dans l'univers translucide qu'ont créé les architectes. En jouant sur la transparence et les différents aspects des matériaux, l'effet produit est plus qu'intéressant et nous donne un aperçu du futur. Les espaces communiquent en toute fluidité les uns avec les autres en offrant un maximum de confort et de commodité aux occupants. Le contraste est très saisissant entre l'extérieur marqué par l'architecture de style post industrielle et l'intérieur on ne peut plus chic et contemporain.