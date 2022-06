Du bois à la place du plastique

On vous conseillera tout particulièrement d’adopter une planche en bois pour votre cuisine. En effet, lorsque vous coupez sur du bois, votre couteau traverse les rainures et la surface reste ainsi intacte, contrairement au plastique qui se désagrège petit à petit. Vous aurez du matériel plus résistant, plus hygiénique et meilleur pour l’environnement. Que demander de plus ?

Cette planche a été réalisée à partir du bois d’un noyer local