Du vieux hangar au spa de luxe

Dans le livre d'idée d'aujourd'hui nous verrons un projet un peu spécial mais très inspirant. Voici le topo : les propriétaires d'une maison d'hôtes dans l'Isère souhaitaient diversifier un peu leur offre, et ont décidé de s'offrir un petit spa de luxe, qui n'a rien à envier aux plus grands. Tout y est : sauna, bain à remous, spa de nage, un vrai petit centre de bien être dans le jardin. Les propriétaires se sont tournés vers KREA KONCEPT, un cabinet d'architectes d'intérieur de la région. Ensemble ils ont décidé d'utiliser la structure d'un vieux hangar de 70 m2 et de le transformer pour pouvoir y accueillir un spa, le tout pour environ 65 000€. Or, tout était à faire, comme vous allez le voir dans un instant !