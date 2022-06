13 idées astucieuses pour une maison bien rangée !

Vous êtes du genre à perdre vos affaires ? A laisser traîner vos lunettes et à oublier vos clefs ? De la cuisine au salon en passant par la salle de bain et la chambre, vous essaimez vos effets personnels… Incorrigibles ? Sûrement pas ! En pensant bien en amont l'aménagement d'intérieur de votre maison vous réduirez les risques d'oublis et de pertes de vos objets considérablement ! Allez, ne mâchons pas nos mots, vous êtes une tête en l'air, alors homify vous a dédié aujourd'hui un article pour garder les pieds sur terre !

En avant pour les idées !