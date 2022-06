11 photos d'un chalet qui semble sorti d'un film

Rustique, chaleureux, sobre et élégant : un chalet qui allie toutes les qualités. C'est ce que nous vous promettons aujourd'hui à travers cette visite.

D'abord, la chambre. Un havre de paix pour le corps et l'esprit. Puis la salle de bain attenante, un véritable spa fait de pierres et de bois. Le tout sous mansarde. Au rez de chaussée, une cuisine compacte et fonctionnelle, autour de laquelle il fera bon se retrouver sans sacrifier les rangements. La cuisine donne sur la pièce à vivre : salon et salle à manger, qui inspire le confort et la détente. Le petit plus : l'incroyable cheminée, qui donnera tout son cachet à la pièce.

Parcourez les 11 photos de ce chalet qui sauront, on l'espère, vous faire rêver, et pourquoi pas vous données pleins d'idées !