8 Petits Changements RÉVOLUTIONNAIRES pour la Salle de Bain!

Vous avez une petite salle de bain et aimeriez la rendre plus grande sans avoir recours à d'énormes et coûteux travaux ? Une solution simple et efficace existe : le changement de miroir. De plus en plus, les salles de bain modernes utilisent de très larges miroirs afin de rendre l'espace le plus large possible. Si vous avez une salle de bain un peu plus vieille, il est possible que votre miroir soit un peu plus petit, ou bien divisé en plusieurs parties. Parfois, le miroir est aussi sur la surface de caissons de rangements fixés au mur. N'hésitez pas à vous débarrasser de votre miroir actuel et à le remplacer par un grand miroir bien large qui s'étendra entièrement au dessus de vos vasques. Vous pouvez même supprimer vos meubles de rangement muraux afin de gagner de la place et poser le miroir à même le mur, car nous avons une autre astuce pour le rangement!