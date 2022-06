Une maison très rafraichissante!

Le bois est l'élément clé de cette conception. La lecture de la construction se fait de facon horizontale au vu des long blocs de bois superposés mais en observant de plus près l'ossature de la propriété, on remarque une pose verticale des lames en bois favorisant ainsi l'écoulement des eaux de pluie et de ce fait une meilleure durabilité de ce matériau naturel. Le bardage posé à claire-voie a pour vocation de ralentir le vieillissement du bois en facilitant la ventilation du bois. Non homogène, la facade est habillée de lames en bois de dimensions différentes créant des illusions d'optique.