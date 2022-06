Une Pépite d'Originalité en Centre Ville!

Une cuisine est un lieu modeste et convivial, afin de laisser toute la place à la spontanéité des rendez vous en famille ou entre amis, la sobriété est le meilleur allié en décoration pour cette pièce : une touche vintage vient cependant donner du cachet à la pièce, avec le mobilier très années 60 . Et c'est dans le détail qu'on ajoute plus de tempérament avec ici une étagère tout en symétrie : pratique et original !