Une résidence aux milles et une marches !

Un premier escalier nous conduit sur le perron de cette résidence tout en coins et recoins, celui ci est en inox et acier, des matières robustes, idéales pour l’extérieur, qui contrastent avec la blancheur de la façade. Ce style d'escalier est très moderne : Regardez les marches antidérapantes, elles amènent un esprit de chantier qui donne un côté Loft vraiment dans l'air du temps ! De plus ce type de structure est très pratique, car l'assemblage est permis grâce au boulonnage, ce qui permet de la démonter sans aucune difficulté !