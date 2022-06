15 cuisines idéales pour des petits intérieurs

Petite ou grande cuisine ? Salle à manger exiguë ou spacieuse ? Si on avait toujours le choix, il est à parier qu'on opterait tous pour l'espace. Et pourtant, si les pièces spacieuses sont confortables et qu'elles semblent peut-être plus faciles à aménager, il existe des trucs et des astuces pour décorer les pièces un peu petites avec goût et style. C'est exactement ce que nous vous proposons aujourd'hui, pour votre cuisine. Car nous bous présentons 15 cuisines de petite taille mais aménagées de manière optimale et avec goût. Venez y glaner des idées à reproduire chez vous pour faire de votre petite cuisine une pièce pleine de style !