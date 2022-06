La Métamorphose Incroyable d'une Ruine.!!

Le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui nous emmène en Bretagne, dans la ville de Brécé, où une ancienne ferme a été rénovée pour permettre la création d'un petit gîte rural moderne, authentique et intimiste.

Mené par l'agence Briand Renaud Architectes, basée à Rennes, le chantier nous propose une modernisation totale du bâtiment, tout en respectant son histoire et ses caractéristiques. Le bâtiment a en effet été agrandi à différentes époques, avec l'ajout de nouvelles pièces et dépendances: c'est dans le respect de cette évolution que la rénovation a été menée, comme un hommage et un ajout supplémentaire qui vient mettre en valeur les modifications précédentes.

N'attendons pas plus longtemps et commençons notre petit tour du propriétaire!