Un aperçu du futur

La surface totale de l'habitation est de 125 m² répartis. Nous retrouvons à l'intérieur un rez-de-chaussée avec entrée, un grand séjour /cuisine en L ouvert sur les terrasses et un étage comprenant trois chambres dont deux avec mezzanines, une salle de bain et un espace bureau et rangements. Les deux espaces de vie communiquent entre eux via un escalier en colimaçon.