Comment se Créer un espace de Stationnement chez soi!

Le Corbusier les a appelés «machines vivantes»: et il ne fait aucun doute que la voiture a été bien plus qu'une métaphore du changement, mais un facteur actif et dynamique de celui ci. La civilisation de la voiture signifie que l’invention du moteur a profondément changé la forme et la dynamique des villes dans lesquelles nous vivons. De plus, la voiture a également changé les codes de l’architecture: en changeant notre relation avec la route et les espaces ouverts, modifiant même la structure de ses espaces intérieurs.

Aujourd'hui, la conception d'un espace de vie pour des personnes signifie aussi prendre en compte un espace pour la voiture: qu’il s’agisse d’un garage simple ou peut-être un grand parking souterrain. Faire face à cette question signifie aussi que nous prévoyons d'ajouter des espaces de stationnement pour les logements déjà existants, ceux qui ont été conçus avant la révolution mécanique.

Avec l’aide d'ajouts et de modifications de l'espace existant on peut utiliser différentes solutions pour les voitures, y compris le stationnement le long de la route, un garage de quartier, un garage interconnecté avec le logement, parking souterrain ou même l'intégration de l'espace de stationnement dans le même bâtiment. Nous allons vous présenter six solutions différentes pour un éventail large et varié qui va vous permettre de regarder avec de nouveaux yeux vos voitures.