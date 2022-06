Avant/Après : La rénovation d'une petite salle de bain à Strasbourg

Direction Strasbourg pour vous faire découvrir le projet de nos architectes d'intérieur de l'agence ADI-HOME. Une agence qui ’conçoit des espaces ergonomiques et fonctionnels en jouant sur les formes, l’impact de la lumière, de la couleur et des matières tout en s’imprégnant des lieux pour répondre aux besoins et au bien-être de leurs occupants’ et qui a effectué aujourd'hui la rénovation d’une petite salle de bain d’une superficie de neuf mètres carrés. On vous fait découvrir sans plus attendre !