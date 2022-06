Un appartement vintage à Paris !

Homify pose ses valises à Paris pour vous présenter le travail des décorateurs d'intérieur d'Espaces à Rêver, une agence en décoration d'intérieur destinée aux particuliers et aux professionnels proposant différentes prestations de conseil en décoration, projets sur mesure et home staging. Et vous allez voir, l'appartement dont ils se sont occupés est un véritable petit bijou ! On vous fait visiter sans plus attendre !