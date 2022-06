S'installer ensemble. Et la décoration intérieure?

Pour ranger votre dressing de couple choisissez un grand placard à portes coulissantes, cela vous fera économiser de l'espace ! Soyez logique dans le rangement de vos affaires. Il n'est pas nécessaire de diviser l'espace à moitié si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez également classer les vêtements selon leur catégorie.

Vous pouvez mélanger vos écharpes, gants et accessoires et diviser la lingerie par exemple.

Un autre petit conseil : placez sur les étagères les plus hautes les vêtements ou accessoires que vous utilisez le moins souvent (et inversement) rangez les objets lourds en bas des placards et penderies etc.