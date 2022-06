Quelle est la Mezzanine qui me correspond?

ND ARCHITECTURE D’INTERIEUR ( Architectes d'intérieur à VILLEFRANCHE SUR MER) nous présente cette belle mezzanine qui était au départ, un studio de 30 m2 composé d’une pièce principale et d’une salle de bain. Dans l'optique d'optimiser au mieux la surface existante afin de créer un espace cuisine, salon, bureau et chambre, la hauteur sous-plafond a permis la réalisation d’une mezzanine avec fabrication d’un escalier métallique sur mesure et création d’une vitre fixe donnant sur la salle de bain ( composée d’une douche en mosaïque et corian) pour laisser passer la lumière. Ainsi, l’entrée a été utilisée pour la création de rangements (réalisation de grands placards) et d’un coin bureau.