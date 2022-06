Comment décorer l'intérieur de la maison pour l'hiver?

Un petit caprice à l'intérieur de la maison, serait l'installation de cette couchette suspendue dans la pièce de vie : enveloppé dans un cocon protecteur à l’abri de l’agitation quotidienne et du bruit ambiant, l'on se laisse emporter dans un petit univers chaud qui semble se déconnecter du reste de la pièce. La Cacoon est constituée d’un mélange de polyester, coton et de voile. Vous avez bien entendu ! De voile! Ceci n’est pas le fruit du hasard, les fondateurs du studio Hang in Out également inventeurs de la Cacoon sont des experts dans la fabrication de voile pour yachts.