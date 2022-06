Les plus rénovations les plus incroyables !

Aujourd’hui, nous partageons dans ce livre d’idées un projet qui ne vous laissera sûrement pas indifférent. Imaginez une ancienne laiterie dans l’un des quartiers les plus populaires de Barcelone: Gracia. Un bâtiment inutilisé, qui comptait autrefois vaches, lait, yaourt… Mais qui a été vendu, avec le passage inexorable du temps, et était devenu un espace minable en besoin de réparations majeures. Et il a fallut attendre que l’architecte Lluís Corbella en coopération avec Marc Mazeres se réunissent pour concevoir un nouvel espace spectaculaire que vous allez voir ici.

Ils voulaient vider l’intérieur de l’immense bâtiment et préserver les façades et le toit. Tout est en ordre pour convertir l’ancienne laiterie dans une maison de conception entièrement nouvelle, tout en conservant le style extérieur de ce qui était autrefois ici. Le résultat? Une maison avec garage et cour avec une combinaison d’espaces internes permettant de communiquer les uns avec les autres et à des hauteurs différentes. Mais nous ne vous ferons pas attendre plus longtemps… Découvrons dès à présent le fantastique résultat!