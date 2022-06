Les Maisons qui feront DEMAIN!!

Pour accompagner le changement d'année imminent, nous avons décidé à la rédaction d'homify, de réfléchir à ce que seraient nos maisons dans un avenir proche. Au vue du développement rapide des techniques de construction, d'isolation et permettant d'offrir plus d'ergonomie et de confort à nos habitations, les modèles proposés sur le marché ne cessent d'être renouvelé et il est toujours bon de faire un rapide inventaire des dernières nouveautés en matière de logement!

Fêtons donc cette année 2016 avec ce large panel de maisons individuelles qui feront le Futur!!