Une oasis en centre-ville !

Le but a été de redistribuer les pièces de vie de façon à les rapprocher des façades qui bénéficient de la lumière naturelle et par là permettre aux occupants de profiter pleinement du jardin. Sur toute sa largeur, la façade de l'extension donnant sur l'espace vert n’est composée que d'un immense vitrage gommant toute séparation entre intérieur et extérieur.

Les parois extérieures arborent la teinte tendre et chaude du bois de mélèze utilisé pour le bardage et avec la toiture forment l’enveloppe protectrice de la structure. Pour la toiture un revêtement en zinc à effet pré-patiné habille les façades et toitures et complète à merveille la palette brique, bois, tuiles de l'ensemble.