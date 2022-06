Une maison qui a une parfaite combinaison de styles

Le nouveau design de cette maison construite en 1891 nous montre que vous pouvez transformer la décoration intérieure d'un vieux bâtiment pour créer un appartement moderne et tendance. La métamorphose de la déco du salon, de la cuisine, de la salle de bain et de la salle de séjour dévoile que vous avez de nombreuses options intéressantes lorsque vous décidez de modifier le style de votre maison qui se situe dans un construction d'époque. Aujourd'hui, le designer ANTONIO MARTIN nous présente une rénovation fabuleuse, pour vous démontrez encore une fois qu'une maison historique peut facilement combiner les styles moderne et classique dans un seul environnement, si vous savez vous servir de votre imagination.