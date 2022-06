Avant et après: petits réaménagements du jardin

Une dalle équipé et chic avec des zones de béton et du gravier constituent une bonne zone de passage et d'accès à la maison, à partir du jardin. Un petit mur blanc en bordure sert de haie de côté pour apporter un peu de modernité dans le design de la cour. Pour plus d'intimité, des plantes permettent de cacher la façade qui dévoiler facilement trop l'intérieur de la maison aux passants. Avec un peu d'inspiration, vous pouvez créer de belles choses originales pour préserver l'intimité de votre terrasse.