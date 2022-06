Avant & Après: Maison aux 1000 fenêtres

Observez à présent le résultat final. La nouvelle conception est bien plus moderne et élégante présentant un nouveau schéma de couleur de blanc et bruns, accentué par la présence de verre ainsi qu'un nouvel aménagement paysager. Au rez-de-chaussée, d'immenses baies vitrées permettent aux espaces intérieurs de baigner dans la lumière naturelle. À l'étage, le balcon d'origine a été conservé, de grandes fenêtres ont été ajoutées afin d'inviter la lumière du jour à l'intérieur. Le deuxième étage a, quant à lui, subi une transformation plus importante. Un nouveau balcon a en effet été construit, accessible à partir de la chambre parentale. Avec la moitié de la hauteur d'origine du toit désormais supprimé, la nouvelle extension avec ses balustrades en verre offre une vue imprenable sur l'estuaire à l'avant.