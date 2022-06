Rendre sa Maison plus Accueillante grâce au style Shabby Chic!!

Comme nous en avons déjà parlé dans l'introduction, le style shabby chic est un style de design intérieur qui a sans aucun doute des accents romantiques. Ainsi le linge et les drapés de couleur pastel devraient être très présents dans la chambre à coucher tout comme dans la salle à manger ou la cuisine. Tons délicats, couverts et meubles anciens, avec de vieilles panières à pain et des fleurs dans les mêmes teintes sont tous typiques de l'ameublement et de la décoration shabby chic. Une belle invitation à s'asseoir et siroter une tasse de thé en bonne compagnie, en partageant petits gâteaux et tartines au beurre ou autres mets délicieux!