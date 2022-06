La vie dans une cabane

Le bâtiment a été pensé en pour être en parfaite osmose avec le cadre arborisé dans lequel l'extension est implantée. Aucun arbre n'a dû être abattu et l'élégance de la ramure et du tronc élancé et robuste du conifère ont même été intégrées directement à l'édifice. La construction prend en compte le volume et la forme des plantes dans sa conception pour s'intégrer naturellement au paysage.

Ce superbe coup d’œil permis par les larges surfaces vitrées équipant l'angle de l'extension nous donne l'impression d'être au coeur de la forêt.