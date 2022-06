7 astuces feng shui qui vous aideront à avoir une maison plus prospère

Une maison sans encombrement, dynamique et créative attire la prospérité et la bonne énergie. Débarrassez-vous de tout ce que vous n'utilisez plus. Limitez vos affaires à l'essentiel pour le bien-être de votre corps et de votre esprit. L'esprit Feng Shui s'accorde à merveille avec les intérieurs de style minimaliste.

Profitez de faire une bonne action, et faites donation des meubles et accessoires que vous n'utilisez plus !