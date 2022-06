Une transformation petit budget: la rénovation d'une cuisine moderne

Le but de la rénovation était de créer une cuisine plus lumineuse et un espace plus fonctionnel et dynamique. Les nouvelles fenêtres en verre et les meubles peints en blancs facilitent cet effet. Quelques détails en déco apportent une atmosphère décontractée à cet espace dédié à un travail parfois stressant. Observez par exemple l'intégration de lettres magnétiques colorées sur le frigo et la présence d'une grande flèche lumineuse sur le mur.