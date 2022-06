Le Cap Ferret recèle bien des mystères…

Les parents sont vernis! Un style rustique très chic et confortable habille la chambre. On retrouve une paillasse de nattes tressées au sol, une bûche fendue en guise de table de chevet et de vieux chandelier pour les appliques murales. La teinte ocre verte choisie pour les murs apporte une touche rassurante et calfeutrée à l'espace et invite par là au repos, à l'apaisement et à la détente.

L'ensemble est dynamisé par l'ajout de jaune et de blanc donnant de la lumière à la pièce.