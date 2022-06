Fantastique métamorphose à Versailles

La nouvelle conception plus ouverte et lumineuse surprend car le style scandinave épuré est ici à l'honneur. Nous y découvrons une table de salle à manger en bois comme dans la conception précédente mais cette fois-ci dans un style plus modéré, entourée de chaises blanches dont la couleur fait écho aux murs et buffet adjacent. La salle à manger s'ouvre sur le séjour.