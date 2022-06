Une maison pleine de contrastes

Une fois à l'intérieur de la maison, on se rend compte de la générosité des volumes obtenus et de l'impression d'espace qui s'en dégage. Gommant totalement la séparation entre intérieur et extérieur, l'immense baie vitrée à galandage ouvre entièrement l'espace sur la terrasse encaissée et l'escalier menant au jardin.

Ici comme on peut le voir les architectes des Pays de la Loire ont souhaité créer un vaste espace qui soit en permanence baigné par la lumière naturelle.