Maison avec Vue sur la Vallée

On peut ici se faire une meilleure idée du type d'architecture choisi et de l'environnement de ce groupement de maisons. Le style choisi est minimaliste dans l'architecture mais reste traditionnel et approprié à la région grâce aux matériaux sélectionnés. Le bois de la façade s'intègre parfaitement dans cet environnement boisé et montagneux. Les fenêtres de tailles variées, cadrent le paysage en fonction de l’intimité et des apports solaires recherchés.