10 maisons de moins de 300m2 avec leurs plans !

Ce bungalow au design simple nous propose un style plus classique et monochrome. L'extérieur noir et blanc est entouré d'un petit muret de pierres sombres. Ces fenêtres allongées sont espacées avec précision et rappellent le design de maisons résidentielles et traditionnelles. Cette maison est également équipée d'une petite terrasse à l'arrière où la famille peut déjeuner lors de journées ensoleillées. La maison est composée de 3 chambres, 3 salles de bains et d'un garage qui peut abriter deux voitures.