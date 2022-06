7 Erreurs à Éviter en Achetant un Réfrigérateur?

Une chambre n'est pas autre chose qu'un grand espace contenu entre des murs, à lequel un usage spécifique lui sera donné. Votre chambre était simplement une pièce jusqu'à ce que vous ajoutiez un lit et une armoire; le salon était un espace ouvert mais vous avez décidé de lui mettre des fauteuils, et une salle de bain n'est pas sans cabinets; et que dire d'une cuisine sans poêle et réfrigérateur, cela ne pourrait simplement pas être parce que vous ne pourriez pas cuisiner là. C'est par cela qu'il faut bien choisir chaque meuble et les ustensiles dans chaque espace, puisque c'est cela qui le transforme en lieu unique, et qui vous fera tomber amoureux chaque jour plus de votre salon, par les beaux moments; ou de votre chambre par le relâchement qui est offert, ou de ta cuisine, par la délicieuse nourriture que vous pouvez préparer. Donc il est nécessaire d'attentivement choisir chaque objet pour créer des espaces pleins d'amour. Après avoir commencé à acheter les meubles et les appareils électroménagers pour notre cuisine presque toujours nous savons ce dont nous avons besoin, mais presque jamais nous savons comment nous le voulons. Chaque magasin que nous visitons, ou chaque appareil électroménager que nous voyons semble toujours celui que nous avons besoin et semble meilleur que l'antérieur, en rendant la tâche de meubler plus difficile. Et en parlant des réfrigérateurs, nous pouvons passer des heures sans pouvoir se décider entre le blanc traditionnelle, l'innovateur avec miroirs et écran ou celui avec la surface opaque et élégante. Mais ne vous inquiétez pas, dans homify nous nous sommes donnés la mission de vous simplifier la vie, et en suivant ces conseils vous pourrez choisir votre réfrigérateur plus rapidement.