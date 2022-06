10 pergolas modernes adaptées à tous les styles de maisons !

Comment donner un look unique à votre terrasse tout en la faisant profiter des rayons du soleil et en la protégeant de la pluie occasionnelle? C'est en installant un toit en verre que vous pourrez profiter de votre terrasse lors des beaux comme des mauvais jours. Le verre et le bois sombre forment un design très moderne et attrayant, tentez cette combinaison qui ne déçoit jamais !