Une Maison Familiale Surprenante !!

À l’étage la maison dispose de trois chambres à coucher, un dressing et une large salle de bain. Toutes les chambres profitent d'un accès direct vers la grande terrasse que nous avons vu dans la première image. Dans la chambre à coucher principale nous trouvons une décoration très colorée. Cette pièce est joyeuse et confortable et elle profite d’une grande luminosité grâce aux fenêtres qui entourent la chambre, en créant une sensation cosy et à la fois ouverte, grâce à une vue merveilleuse sur les environs.