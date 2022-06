Une Maison d’apparence Modeste mais Luxueuse au-dedans!

Nous le savons, cette maison vue de dehors, emboîtée entre deux murs, ne semble pas vraiment attirer l’attention. Elle n’a pas l’air de grand-chose, ni bonne ni mauvaise, elle semble fonctionnelle et coquette, non sans possibilités d’aménagement pratiques. Mais… ce n’est que ce nous voyons de l’extérieur ! Connaissez-vous cette phrase qui dit que l'important est toujours à l'intérieur ? Dans ce cas, nous ne pouvons qu’approuver… et de quelle manière!

Nous parlons d'une maison qui se situe dans le quartier Palafrugell, à Girona. Elle a été créée par Brick Construction et Conception, une entreprise de la province de Barcelone, mais qui travaille pour des clients de toute l’Espagne. Ils sont spécialisés en bureaux, locaux commerciaux, hôtels et industries. Ils interviennent dans toutes les étapes du processus de construction et d’expansion de marques ainsi qu’au niveau du suivi et de l'audit technique.