Attention Innovations dans la Pose du Carrelage!!

Le choix de notre carrelage ne s'arrête pas au type de carreaux: la manière dont ils sont posés jouent un rôle prépondérant qu'il serait facile de négliger. En effet, la pose de carrelage en parallèle aux murs, la plus classique, est tellement omniprésente que l'on en oublie les nombreuses possibilités à notre disposition, qui pourtant permettent de donner bien plus de style et de personnalité à nos intérieurs.

Nous vous avons préparé un petit récapitulatif de différentes poses de carrelage modernes pour se faire une petite idée des possibilités et faire un choix éclairé!