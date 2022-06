Pourquoi choisir une extension en bois… sur pilotis?

Comme nous le voyons ici, l'extension vient prolonger cette maison familiale individuelle du côté du jardin. Elle a ainsi pu être dotée de larges baies vitrées sans compromettre l'intimité des habitants, permettant ainsi de profiter de la verdure du terrain ainsi que de la luminosité naturelle.

L'extension est habillée d'un lambris de bois gris anthracite qui présente non seulement une apparence contemporaine, mais crée également une union entre le nouveau module et le bâti existant. Les pilotis sont laissés bruts ainsi que la rambarde. La variété de finitions de bois témoigne d'un travail artisanal soigné et de qualité.