Comment aménager au mieux l'espace sous l'escalier?

Pouvoir dire d'une maison qu'elle est la notre est une grande réussite, et il faut donc célébrer cela. Non seulement avec des fêtes et des repas de famille, mais aussi en arrangeant vraiment chaque coin de notre foyer. Ainsi nous pouvons laisser notre marque, comme un drapeau qu'on laisserait sur la lune pour dire que nous sommes passés par là! Mais conquérir notre foyer ne signifie pas laisser seulement nos souvenirs et nos photos dans chaque coin, mais réellement laisser quelque chose qui reflète ce que nous sommes.

Parfois nous décorons les grandes chambres et les espaces communs mais nous oublions les petits coins ou les creux qui semblaient ne pas avoir de but spécifique. L'espace sous l'escalier en est un bel exemple. Nous le laissons souvent comme un espace qui est né pour être juste cela: un creux. Mais la vérité c'est que ce petit espace est aussi le notre, et que nous pouvons l'utiliser aussi comme nous l'entendons. Voici 8 manières de laisser vos marques… sous l'escalier!