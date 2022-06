Coup de baguette magique en Cuisine!

Et voici enfin ce que donne la cuisine une fois tous ses revêtements bois repeint en blanc cassé et équipés avec de nouveaux boutons de portes et poignées chromés dans un style beaucoup plus moderne. La table à manger et les chaises ont elles-aussi subi le même traitement pour une cohérence totale et réussie de l'ensemble.

L'omniprésence du blanc pur et lumineux fait sembler la cuisine plus spacieuse, propre et ordonnée. Enfin, autrement plus aux goûts du jour, cette couleur transforme un mobilier vieillot et ordinaire en un ensemble contemporain aux lignes épurées. C'est là toute la magie des couleurs!