Une explosion de couleurs

Pour combiner l'ingéniosité à l'esthétique en gagnant de la place, la solution est de choisir de faire coulisser les portes plutôt que de les monter sur gonds. Cette porte à galandage en est un bel exemple et permet très simplement d'occulter et de séparer les pièces sans perdre d'espace. Venant tonifier la teinte bois des copeaux compressés et encollés, le vert citron de la porte s'accorde parfaitement à la palette acidulée dessinée les montants jaune et violet de la cage d'escalier.

Ces touches de couleurs bienvenues apportent à l'espace le peps qu'il lui fallait pour achever de nous séduire.