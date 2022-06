Quittez la ville pour découvrir 8 maisons au charme rustique

Vous avez envie de vous mettre au vert ? Vous rêvez de frais pâturages, de fleurs et de verdure ? Alors, cette sélection de maisons est faite pour vous. Entre le chalet et la ferme isolée, en passant par des maisons modernes au cœur de la campagne, nous vous proposons un passage en revue de petites maisons dans la prairie. Plus ou moins spacieuses, plus ou moins modernes, elles ont toute un petit charme rustique qui séduiront les amoureux de la nature et de la vie au calme. Suivez-nous pour les découvrir !