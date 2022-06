35m2 aménagés de manière optimale

Il est très fréquent, dans les petits studios, de devoir renoncer à créer un véritable espace salle à manger. Ici c'est loin d'être le cas puisqu'on trouve une grande table et des chaises. Cet espace peut donc aussi faire aussi office de bureau et de lieu de travail. Un vrai coin repas ou un joli coin bureau donc, selon les moments de la journée et les besoins de l'occupant de ces lieux. Si vous aussi vous cherchez à aménager un petit studio, n'oubliez pas que les visualisations 3D sont un outil très efficace. Et si vous voulez d'autres idées pour bien agencer une petite surface, direction Marseille cette fois-ci pour découvrir la rénovation d'un petit appartement qui semble bien plus spacieux une fois les travaux terminés.