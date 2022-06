6 astuces pour agencer une pièce au plafond bas

Dans une pièce basse, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour les couleurs. N'y allez pas trop fort sur les motifs : plus ils sont complexes, plus ils ont tendance à rendre la pièce plus renfermée. Au contraire, choisissez des teintes sobres, naturelles et douces, qui donnent envie de passer de bons moments de détente dans une pièce confortable et douillette. Rien de tel que les tons gris et marron pour instaurer une ambiance calme et automnale dans une petite chambre ou un petit salon. Choisissez donc des couleurs claires pour faire respirer votre pièce, que vous pourrez contraster avec des éléments plus chauds qui redonneront une âme à votre intérieur. Nous avons ici un bel exemple d'un plafond incliné qui suit la forme du toit et donc penche vers l'intérieur de la pièce, ce qui lui enlève quelques mètres cubes d'espace. Cependant, la disposition du canapé et les couleurs choisies confèrent à ce petit coin un côté très douillet et cosy qui donne très envie de se relaxer ! L'important est donc de trouver l'équilibre entre couleurs claires pour la grandeur, et couleurs chaudes pour le confort !