Comment créer une Décoration de Style Méditerranéen?

Comme nous le disions dès le début, le style méditerranéen se caractérise par la douceur. Aussi quel choix plus approprié pour les murs, le sol et le plafond que et le choix le plus approprié que des couleurs neutres et naturelles ? Les couleurs neutres ne sont pas compliquées, bien au contraire. Regardez cette pièce, y a-t-il quelque chose dans ce décor qui dérange, qui semble inapproprié ? Non, tout semble trouver sa place naturellement pour créer un ensemble à la fois doux, reposant et finalement merveilleux. Nous nous projetons aisément dans ce décor qui respire la paix et l'harmonie, nous nous imaginons assis sur le divan confortable et accueillant, à bavarder tout simplement ou à profiter de l’espace. La douceur des couleurs et des tonalités souligne la lumière naturelle qui donne à elle seule une ambiance très spéciale à la pièce. Un exemple simple mais efficace pour commencer la découverte de ce style.